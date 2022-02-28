Ходорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Перед нападением на Украину президент страны-агрессора Владими Путин в спешке увел свою дорогую супер-яхту Graceful из немецкого порта в Гамбурге, опасаясь, что потеряет свое сокровище из-за санкций Запада.

Источник: Фактор

Детали: Еще 7 февраля немецкое издание Bild написало о выходе Graceful из Гамбурга, назвав это бегствм в страхе перед конфискацией.

По приблизительным оценкам, цена путинской яхты Graceful составляет около 100 мииллионов долларов.

Яхты Путина

Медиа "Фактор" публикует детальное описание драгоценного судна Путина. По данным издания, эту яхту президенту РФ подарил олигарх Роман Абрамович.

Справка: "Фактор" является проектом Михаила Ходорковского, российского оппозиционера и противника Путина.

Напомним: Соединенные Штаты присоединяются к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также против членов российского совета безопасности.