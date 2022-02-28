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"Енергоатом": Інформація про захоплення Запорізької АЕС росіянами – фейк

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 08:50

Поширена Міноборони Російської Федерації інформація про захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції є фейком, повідомила НАЕК "Енергоатом".

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Заява агресора про встановлення контролю над Запорізькою АЕС – не відповідає дійсності, це продовження інформаційноі війни окупантами. Не зважайте на фейк! 

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ЗАЕС знаходиться під повним контролем України і стабільно працює забезпечуючи країну електроенергією.

Деталі: На сайті "Енергоатому" вранці 28 лютого повідомляється, що "всі чотири атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі". В роботі – 9 енергоблоків, виробіток електроенергії – стабільний.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що російські військові взяли під контроль ЗАЕС.

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Теми: Запорізька областьвійна
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