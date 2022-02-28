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"Энергоатом": Информация о захвате Запорожской АЭС россиянами – фейк

Елена РощинаПонедельник, 28 февраля 2022, 08:50

Распространенная Минобороны Российской Федерации информация о захвате российскими военными Запорожской атомной станции является фейком, сообщила НАЭК "Энергоатом".

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "Заявление агрессора об установлении контроля над Запорожской АЭС – не соответствует действительности, это продолжение информационной войны оккупантами. Не обращайте внимания на фейк!

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ЗАЭС находится под полным контролем Украины и стабильно работает, обеспечивая страну электроэнергией".

Детали: На сайте "Энергоатома" утром 28 февраля сообщается, что "все четыре атомных электростанции Украины – Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская – работают в штатном режиме". В работе – 9 энергоблоков, выработка электроэнергии – стабильная.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль ЗАЭС.

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Темы: Запорожская областьвойна
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