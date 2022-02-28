Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мариуполь и Волноваха – самые горячие точки Донбасса, ведутся бои

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 09:14
Мариуполь и Волноваха – самые горячие точки Донбасса, ведутся бои
Уничтоженная врагом Сартана. Фото с Facebook Павла Кириленко

По состоянию на 9 утра 28 февраля Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области – за эти города продолжаются бои.

Источник: глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь Кириленко: "По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области. Как сообщают военные, за эти города ведутся бои.

Реклама:

Работаю над предоставлением зеленого коридора – для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также эвакуации жителей".

Детали: Кириленко также сообщил, что ночью военные давали отпор врагу по всем направлениям.

В Сартане:

ВИДЕО ДНЯ
  • от обстрелов ранен 1 человек, повреждено 10 зданий;
  • днем 27 февраля от авиаударов погибли 2 человека, ранены 4.

В Лебединском:

  • ракетное попадание, повреждено 15 домов, пострадавших нет.

В Красногоровке и Марьинке:

  • обстрелы из артиллерии, без потерь и разрушений.

В Торецке:

  • ситуация напряженная, но контролируемая; ночь прошла без обстрелов инфраструктуры, без жертв среди мирного населения.

В Новомихайловке:

  • около 20 залпов 152-мм артиллерии, информация о повреждениях уточняется.

В Мироновке:

  • обстрелы из артиллерии, без пострадавших и повреждений.

В Верхнеторецком:

  • обстрелы окрестностей начались в 7 утра, пострадавших в настоящее время нет.

За вечер 27 февраля и утро 28 февраля (по состоянию на 9:00) россияне убили в Донецкой области 3 человека, в том числе одного ребенка, и ранили 32:

  • в Мариуполе 1 погибший (ребенок) и 15 раненых;
  • в Сартане 2 погибших и 5 раненых;
  • в Волновахе 11 раненых;
  • в Лебединском 1 раненный.
 

Темы: Донецкая областьМариупольВолновахавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: