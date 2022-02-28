Мариуполь и Волноваха – самые горячие точки Донбасса, ведутся бои

По состоянию на 9 утра 28 февраля Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области – за эти города продолжаются бои.

Источник: глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь Кириленко: "По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области. Как сообщают военные, за эти города ведутся бои.

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Работаю над предоставлением зеленого коридора – для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также эвакуации жителей".

Детали: Кириленко также сообщил, что ночью военные давали отпор врагу по всем направлениям.

В Сартане:

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от обстрелов ранен 1 человек, повреждено 10 зданий;

днем 27 февраля от авиаударов погибли 2 человека, ранены 4.

В Лебединском:

ракетное попадание, повреждено 15 домов, пострадавших нет.

В Красногоровке и Марьинке:

обстрелы из артиллерии, без потерь и разрушений.

В Торецке:

ситуация напряженная, но контролируемая; ночь прошла без обстрелов инфраструктуры, без жертв среди мирного населения.

В Новомихайловке:

около 20 залпов 152-мм артиллерии, информация о повреждениях уточняется.

В Мироновке:

обстрелы из артиллерии, без пострадавших и повреждений.

В Верхнеторецком:

обстрелы окрестностей начались в 7 утра, пострадавших в настоящее время нет.

За вечер 27 февраля и утро 28 февраля (по состоянию на 9:00) россияне убили в Донецкой области 3 человека, в том числе одного ребенка, и ранили 32: