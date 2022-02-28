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На в’їзд до Львова великі черги, але ситуація в місті спокійна – Садовий

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 09:28
На в’їзд до Львова великі черги, але ситуація в місті спокійна – Садовий
Львів, фото з сайту міської ради

На блокпостах на в’їзд до Львова великі черги, проте ситуація в місті спокійна, всі служби працюють у звичному режимі.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Дослівно: "Зараз на блокпостах великі черги на в’їзд у місто. Працюємо над тим, аби підсилити наші пости та допомогти поліцейським з перевіркою авто, щоб пришвидшити проїзд".

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Деталі: Садовий повідомив, що ніч у місті минула спокійно.

Понад 3 тисячі львів’ян патрулюють місто. Мешканці активно допомагають правоохоронцям та цілодобово проводять патрулювання спільно з поліцією та силами ТерОборони.

"Якщо ви готові охороняти наше місто, звертайтеся у найближчу районну адміністрацію Львова", - нагадав мер.

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Всі служби Львова надалі працюють у звичному режимі. Через опади вночі на вулицях міста працювала снігоприбиральна техніка.

"Громадський транспорт теж продовжує роботу: 98 трамваїв та тролейбусів, 129 автобусів курсують містом. Перебоїв з постачанням води, світла та газу немає", - повідомив Садовий.

Теми: Львіввійна
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