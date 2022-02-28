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На въезд во Львов большие очереди, но ситуация в городе спокойная – Садовый

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 10:28
Львов, фото с сайта городского совета

На блокпостах на въезд во Львов большие очереди, однако ситуация в городе спокойная, все службы работают в обычном режиме.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Дословно: "Сейчас на блокпостах большие очереди на въезд в город. Работаем над тем, чтобы усилить наши посты и помочь полицейским с проверкой авто, чтобы ускорить проезд".

Детали: Садовый сообщил, что ночь в городе прошла спокойно.

Более 3 тысяч львовян патрулируют город. Жители активно помогают правоохранителям и круглосуточно проводят патрулирование совместно с полицией и силами Теробороны.

"Если вы готовы охранять наш город, обращайтесь в ближайшую районную администрацию Львова", – напомнил мэр.

Все службы Львова работают в привычном режиме. Из-за осадков ночью на улицах города работала снегоуборочная техника.

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"Общественный транспорт тоже продолжает работу: 98 трамваев и троллейбусов, 129 автобусов курсируют по городу. Перебоев со снабжением водой, светом и газом нет", - сообщил Садовый.

Темы: Львоввойна
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