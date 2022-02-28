Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Джерело: Офіс президента у Telegram

Деталі: ОП уточнює склад делегації: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

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Дослівно: "Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України".