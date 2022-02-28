Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 10:30
MFA.GOV.UA

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

Источник: Офис президента в Telegram

Детали: ОП уточняет состав делегации: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украина Николай Точицкий.

Дословно: "Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины".

Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Путин просчитался": Байден похвалил украинский народ за храбрость и решительность

США закрыли небо для российских самолетов

фотоВ Украине ликвидирован российский полковник Исайкин

159 нобелівських лауреатів підписали лист на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Украина может вскоре получить более 4 миллиардов долларов от МВФ и Всемирного банка

Все новости...
Германия хочет обсудить в НАТО ядерные угрозы Путина
Зеленский: Россия терпит убытки, 4,5 тысячи убитых, для чего все это вам?
В Украине погибли десятки бойцов росгвардии из Сибири, отправили самолет с трупами – росСМИ
Луганщина держит оборону – тяжелее всего сейчас в Горной общине
Последние новости
07:50
Враг пытается подойти к Киеву и наступать по всем направлениям, но повсюду несет потери – Генштаб
07:40
Сумщина: Трассу Кипти-Бачевск освободили, ее контролируют ВСУ и терроборона
07:29
Свитолина разгромила россиянку, которую лишили права представлять РФ
07:23
Япония введет санкции против Беларуси на этой неделе – премьер
06:54
Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев, бегущих от войны
06:41
Канада намерена отменить визы для беженцев из Украины
06:40
В центре Херсона раздались взрывы
06:07
В Харькове возле военного госпиталя были бои: потерь среди защитников нет
06:04
Минцифры запустило флешмоб по сбору средств "Отправ Путина на Юпитер"
06:00
Байден: Война Путина с Украиной ослабит Россию
Все новости...