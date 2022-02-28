Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 09:30
Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк
MFA.GOV.UA

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

Источник: Офис президента в Telegram

Детали: ОП уточняет состав делегации: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украина Николай Точицкий.

Реклама:

Дословно: "Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины".

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Германия хочет обсудить в НАТО ядерные угрозы Путина
Зеленский: Россия терпит убытки, 4,5 тысячи убитых, для чего все это вам?
В Украине погибли десятки бойцов росгвардии из Сибири, отправили самолет с трупами – росСМИ
Луганщина держит оборону – тяжелее всего сейчас в Горной общине
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: