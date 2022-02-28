Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк
Понедельник, 28 февраля 2022, 09:30
Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.
Источник: Офис президента в Telegram
Детали: ОП уточняет состав делегации: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украина Николай Точицкий.
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Дословно: "Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины".