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У Бердянську окупант застрелив мешканця за відмову дати телефон – ОДА

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 09:46

У Бердянську російський військовий застрелив чоловіка за відмову дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ.

Джерело: представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф‘єв, повідомляє Запорізька ОДА

Дослівно: "Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ.

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Ось таким чином виконується так звана "військова операція" метою якої є "захист українців, жертв знущань та геноциду"".

Деталі: В ОДА зазначили, що доказами мародерств та їх грабіжницьких дій є відео з камер магазинів, заправках, з камер місцевих мешканців. Вони всі є у відкритому доступі в соцмережах.

Теми: Запорізька областьвійнаРосія
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