В Бердянске оккупант застрелил жителя за отказ дать телефон

В Бердянске российский военный застрелил мужчину за отказ дать ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ.

Источник: представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев, сообщает Запорожская ОГА

Дословно: "Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ.

Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция", целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида"".

Детали: В ОГА отметили, что доказательствами мародерств и грабительских действий РФ являются видео с камер магазинов, заправок, камер местных жителей. Они все находятся в открытом доступе в соцсетях.