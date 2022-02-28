В Бердянске оккупант застрелил жителя за отказ дать телефон
Понедельник, 28 февраля 2022, 10:46
В Бердянске российский военный застрелил мужчину за отказ дать ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ.
Источник: представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев, сообщает Запорожская ОГА
Дословно: "Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ.
Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция", целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида"".
Детали: В ОГА отметили, что доказательствами мародерств и грабительских действий РФ являются видео с камер магазинов, заправок, камер местных жителей. Они все находятся в открытом доступе в соцсетях.
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