Луганщина тримає оборону – найважче нині у Гірській громаді

Луганська область продовжує тримати оборону, найскладніша ситуація зараз на території Гірської громади – там російська армія обстріляла майже всі населені пункти.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 28 лютого у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Луганщина тримає оборону, однак дуже напружена ситуація в Гірській громаді. А саме, у Золотому та Гірському, у селах. Пожежники працюють в Новоіванівці та Новотошківському. Нижнє майже знищено. Повсюди відсутні світло, вода, газ. Обстановка в місті дуже складна".

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Деталі: Водночас Гайдай наголосив, що українська армія дає гідну відсіч російському вторгненню в область – у великих населених пунктах ситуація контрольована, працює інфраструктура.