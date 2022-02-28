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Луганщина тримає оборону – найважче нині у Гірській громаді

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 09:59
Луганщина тримає оборону – найважче нині у Гірській громаді
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Фото з Facebook

Луганська область продовжує тримати оборону, найскладніша ситуація зараз на території Гірської громади – там  російська армія обстріляла майже всі населені пункти.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 28 лютого у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Луганщина тримає оборону, однак дуже напружена ситуація в Гірській громаді. А саме, у Золотому та Гірському, у селах. Пожежники працюють в Новоіванівці та Новотошківському. Нижнє майже знищено. Повсюди відсутні світло, вода, газ. Обстановка в місті дуже складна".

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Деталі: Водночас Гайдай наголосив, що українська армія дає гідну відсіч російському вторгненню в область – у великих населених пунктах ситуація контрольована, працює інфраструктура.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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