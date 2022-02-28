Луганщина держит оборону – тяжелее всего сейчас в Горной общине

Луганская область продолжает держать оборону, самая сложная ситуация сейчас на территории Горной общины – там российская армия обстреляла почти все населенные пункты.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 28 февраля в Facebook

Прямая речь Гайдая: "Луганщина держит оборону, но очень напряженная ситуация в Горной общине. А именно, в Золотом и Горном, в селах. Пожарные работают в Новоивановке и Новотошковском. Нижнее почти уничтожено. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Обстановка в городе очень сложная".

Детали: В то же время Гайдай подчеркнул, что украинская армия дает достойный отпор российскому вторжению в область – в больших населенных пунктах ситуация контролируемая, работает инфраструктура.