Зеленський: Росія зазнає збитків, 4,5 тисячі вбитих, для чого все це вам?

Президент Володимир Зеленський заявляє, що військовий напад Росії на Україну призводить до таких економічних збитків у РФ, ніби війна пройшла їхньою територією, а 4,5 тисячі окупантів уже вбито.

Джерело: звернення президента

Дослівно: "Європа закрила небо для всіх російських літаків. Глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв’язків з російськими компаніями. Подивимося, чим закінчиться цей тиждень для російської валюти, яким буде падіння рубля.

Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазначає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією".

"Для чого все це вам? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям, просто звичайним людям. Вже 4,5 тисячі російських солдатів вбито. Заради чого ви всі сюди прийшли?".

Деталі: Він звернувся до російських військових російською мовою з закликом кидати техніку і йти геть.

"Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни, уходите", - сказав він.

Що передувало: За даними Міноборони, станом на ранок понеділка, втрати особового складу ворога склали орієнтовно 5300 людей. Скоріш за все, йдеться сукупно про вбитих, поранених і захоплених в полон.