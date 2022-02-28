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Зеленский: Россия терпит убытки, 4,5 тысячи убитых, для чего все это вам?

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 11:16
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что военное нападение России на Украину приводит к такому экономическому ущербу в РФ, как будто война прошла их территорией, а 4,5 тысячи оккупантов уже убиты.

Источник: обращение президента

Дословно: "Европа закрыла небо для всех российских самолетов. Глобальный бизнес отказывается от каких-либо связей с российскими компаниями. Посмотрим, чем закончится эта неделя для российской валюты, каким будет падение рубля.

Пока продолжается это преступное вторжение в Украину, российское государство терпит такие убытки, как будто война прошла и их территорией".

"Для чего все это вам? Российским матерям, российским учителям, российским предпринимателям, просто обычным людям. Уже 4,5 тысячи российских солдат убиты. Ради чего вы все сюда пришли?".

Детали: Он обратился к российским военным на русском языке с призывом бросать технику и уходить.

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"Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни, уходите", - сказал он.

Что предшествовало: По данным Минобороны, по состоянию на утро понедельника потери личного состава врага составили ориентировочно 5300 человек. Скорее всего, речь идет совокупно об убитых, раненых и захваченных в плен.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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