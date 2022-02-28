Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 11:27
Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт. Фото: Getty images

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт висловила занепокоєння з приводу непрямої погрози ядерною зброєю з боку президента Росії Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"До цього треба ставитися дуже серйозно і, перш за все, спостерігати за допомогою нашої розвідки", – сказала Ламбрехт.

"Але також потрібно врахувати, що він не так швидко просувався у своєму наступі, у своїй війні, як він, ймовірно, уявляв. Він уявляв, що це буде швидше, і тепер він повинен діяти, звідси і ці жести. Але тим не менш: ми відчули, наскільки непередбачуваний Путін, і тому тепер ми повинні бути дуже пильними" - зазначила міністр.

За її словами, Німеччина підніме це питання на рівні НАТО.

"Ми також будемо треба говорити про це в НАТО" - сказала Ламбрехт.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

У Пентагоні у відповідь заявили, що Сполучені Штати здатні захистити себе, своїх союзників та партнерів.

Теми: НімеччинаРосіяПутін
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Німеччина
Німецький Bild закликав росіян бути хоробрими та "показати Путіну"
Німеччина побудує два LNG-термінали, щоб знизити залежність від РФ
Німеччина дає Україні протитанкову зброю та ракети Stinger
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, а Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...