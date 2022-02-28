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Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 10:27
Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна
Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт. Фото: Getty images

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт висловила занепокоєння з приводу непрямої погрози ядерною зброєю з боку президента Росії Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"До цього треба ставитися дуже серйозно і, перш за все, спостерігати за допомогою нашої розвідки", – сказала Ламбрехт.

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"Але також потрібно врахувати, що він не так швидко просувався у своєму наступі, у своїй війні, як він, ймовірно, уявляв. Він уявляв, що це буде швидше, і тепер він повинен діяти, звідси і ці жести. Але тим не менш: ми відчули, наскільки непередбачуваний Путін, і тому тепер ми повинні бути дуже пильними" - зазначила міністр.

За її словами, Німеччина підніме це питання на рівні НАТО.

"Ми також будемо треба говорити про це в НАТО" - сказала Ламбрехт.

ВІДЕО ДНЯ

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

У Пентагоні у відповідь заявили, що Сполучені Штати здатні захистити себе, своїх союзників та партнерів.

Теми: НімеччинаРосіяПутін
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