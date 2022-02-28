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Германия хочет обсудить в НАТО ядерные угрозы Путина

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 11:27
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Фото: Getty images

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт выразила обеспокоенность по поводу косвенной угрозы ядерным оружием со стороны президента России Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"К этому нужно относиться очень серьезно и, прежде всего, наблюдать с помощью нашей разведки", – сказала Ламбрехт.

"Но также нужно учесть, что он не так быстро продвигался в своем наступлении, в своей войне, как он, вероятно, представлял. Он представлял, что это будет быстрее, и теперь он должен действовать, отсюда и эти жесты. Но тем не менее, мы почувствовали, насколько непредсказуем Путин, и поэтому теперь мы должны быть очень бдительны", - отметила министр.

По ее словам, Германия поднимет этот вопрос на уровне НАТО.

"Мы также будем говорить об этом в НАТО", - сказала Ламбрехт.

27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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В Пентагоне ответили, что Соединенные Штаты способны защитить себя, своих союзников и партнеров.

Темы: ГерманияРосcияПутин
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