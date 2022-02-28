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У Кремлі прокоментували персональні санкції проти Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 11:54

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що західні санкції проти Владіміра Путіна є "абсурдними і дуже недалекоглядними".

Пєскова цитує російське агентство Интерфакс, пише Європравада.

Речник Путіна сказав, що "всім відомо, що жодних активів, крім тих, що декларуються щороку, президент не має".

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"Але якщо брати з точки зору проблем, то, звичайно, сам факт запровадження санкцій проти глави держави - це не менш абсурдно, дуже недалекоглядно", - сказав Пєсков.

Він також заявив, що Москва відповість на санкції Заходу проти російської авіаційної промисловості через вторгнення в Україну.

Варто зазначити, за даними видання Bloomberg, Європейський Cоюз розглядає можливість запровадження санкцій щодо Пєскова.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок стало відомо, що антипутінська коаліція на підтримку України почала підготовку четвертого пакету санкції проти Росії.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.

Теми: санкціїПутін
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