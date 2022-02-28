В Кремле прокомментировали персональные санкции против Путина
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные санкции против Владимира Путина "абсурдны и очень недальновидны".
Пескова цитирует российское агентство Интерфакс, сообщает Европравда.
Спикер Путина сказал, что "всем известно, что никаких активов, кроме декларируемых ежегодно, у президента нет".
"Но если брать с точки зрения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства – это не менее абсурдно, и очень недальновидно", – сказал Песков.
Он также заявил, что Москва ответит на санкции Запада против российской авиационной промышленности из-за вторжения в Украину.
Следует отметить, по данным издания Bloomberg, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций в отношении Пескова.
В понедельник стало известно, что антипутинская коалиция в поддержку Украины приступила к подготовке четвертого пакета санкции против России.
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"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.