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В Кремле прокомментировали персональные санкции против Путина

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 11:54

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные санкции против Владимира Путина "абсурдны и очень недальновидны".

Пескова цитирует российское агентство Интерфакс, сообщает Европравда.

Спикер Путина сказал, что "всем известно, что никаких активов, кроме декларируемых ежегодно, у президента нет".

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"Но если брать с точки зрения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства – это не менее абсурдно, и очень недальновидно", – сказал Песков.

Он также заявил, что Москва ответит на санкции Запада против российской авиационной промышленности из-за вторжения в Украину.

Следует отметить, по данным издания Bloomberg, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций в отношении Пескова.

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник стало известно, что антипутинская коалиция в поддержку Украины приступила к подготовке четвертого пакета санкции против России.

"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.

Темы: санкцииПутин
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