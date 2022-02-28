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Ворог обстрілює Чернігів

Мазуренко Альона Понеділок, 28 лютого 2022, 13:19
фото дснс

Ворог продовжує інтенсивний обстріл міста Чернігів - в зоні ураження житлові будинки. 

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій 

Дослівно: "Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжується інтенсивний обстріл м. Чернігів, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова.

В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки".

Деталі: Повідомляється, що виникла пожежа в районі "Епіцентру".

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Теми: Чернігівобстріл
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