Ворог обстрілює Чернігів
Понеділок, 28 лютого 2022, 13:19
Ворог продовжує інтенсивний обстріл міста Чернігів - в зоні ураження житлові будинки.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжується інтенсивний обстріл м. Чернігів, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова.
В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки".
Деталі: Повідомляється, що виникла пожежа в районі "Епіцентру".
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