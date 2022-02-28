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Враг обстреливает Чернигов

Мазуренко Алена Понедельник, 28 февраля 2022, 13:19
фото гсчс

Враг продолжает интенсивный обстрел города Чернигов – в зоне поражения жилые дома.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 12.20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел г. Чернигов, ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома.

Детали: Сообщается, что возник пожар в районе "Эпицентра".

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Темы: Черниговобстрел
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