Враг обстреливает Чернигов
Понедельник, 28 февраля 2022, 13:19
Враг продолжает интенсивный обстрел города Чернигов – в зоне поражения жилые дома.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "По состоянию на 12.20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел г. Чернигов, ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.
В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома.
Детали: Сообщается, что возник пожар в районе "Эпицентра".
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