Оккупанты обстреливают жилые кварталы Харькова из "Градов"

Российские военные в понедельник массировано обстреляли Харьков из "Градов", есть погибшие и раненые.

Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, мэр Харькова Игорь Терехов, зампредседателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП

Дословно Геращенко: "Харьков только что массировано обстрелян из "Градов". Десятки погибших и сотни раненых".

Детали: Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно.

По данным УП, обстрел велся по кварталу улиц Гвардейцев-Широкинцев, Дружбы Народов и проспекту Тракторостроителей.

Под прицельный обстрел попали Государственная пожарно-спасательная часть №22, склады по улице Бучмы и гаражный кооператив.

Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии УП сообщил: "Идут обстрелы. По жилым кварталам. Это война, настоящая война".

"У нас и раненые, и убитые жители, мирные. Жертвы среди военных. Не знаю, наступление ли это, но пока мы говорим, вот снова стреляют", - добавил он.

Позже Терехов сообщил, что точно известно об одной погибшей женщине, а также 15 раненых военных и 16 гражданских. В то же время он подчеркнул, что власти еще не могут выяснить количество погибших.

"Харьков – это неотъемлемая часть Украины! Мы будем поступать так, и все местные жители это поддерживают, мы собрались в единый кулак. Мы будем стоять до конца за Украину. Мы едины как никогда", – подчеркнул он.

Зампредседателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП сообщил, что сейчас идут обстрелы микрорайонов Харькова Алексеевка, Салтовка, Павлополь, там проживает более 1 млн человек.

"Это страшно, лупят из артиллерии просто по жилым домам. Посчитать потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление", - сказал собеседник.