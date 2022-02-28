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У головному соборі ПЦУ знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян

Роман ПетренкоПонеділок, 28 лютого 2022, 13:04
У головному соборі ПЦУ знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян
ЕПІФАНІЙ, ФОТО З ЙОГО ФЕЙСБУКУ

Охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря, кафедрального собору Православної церкви України , знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Також поруч з територією виявили мітки.

Джерело: заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря у Facebook

Пряма мова Зорі: "Відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування тут незалежної від Росії Церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору – лідерів українського суспільства і держави.

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Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна зараз оприлюднити, отримана від українських і міжнародних джерел, дали підстави об’єктивно вважати, що серед цілей російського терору – предстоятель ПЦУ.

Враховуючи це були вжиті особливі заходи безпеки, щоби попередити непоправні наслідки для Помісної Церкви і України в цей час боротьби за свободу, якби ворог досяг успіху свого задуму.

Можу офіційно засвідчити, що предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною".

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Деталі: Зоря заспокоїв, що в Епіфанія надійна охорона – він постійно працює, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з закордонними партнерами.

Теми: Православна Церква УкраїниЕпіфаній
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