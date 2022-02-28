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В главном соборе ПЦУ обезвредили диверсантов. Эпифаний может быть целью россиян

Роман ПетренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 14:04

Охрана Михайловского Златоверхого монастыря, кафедрального собора Православной церкви Украины, обезвредила российскую диверсионную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию. Также рядом с территорией обнаружили метки.

Источник: заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря в Facebook

Прямая речь Зори: "Известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование здесь независимой от России Церкви. Также известно от международных партнеров о составленных оккупантами списках целей их террора – лидерах украинского общества и государства.

Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя обнародовать, полученная от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора – предстоятель ПЦУ.

Учитывая это, были приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить непоправимые последствия для Поместной Церкви и Украины в это время борьбы за свободу, если бы враг достиг успеха своего замысла.

Могу официально засвидетельствовать, что предстоятель не уезжал и не выедет за пределы Украины, само мнение об этом абсурдно".

Детали: Зоря успокоил, что у Эпифания надежная охрана – он постоянно работает, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с зарубежными партнерами.

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Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифаний
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