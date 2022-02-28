Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ядерна зброя: Шойгу вже виконав наказ Путіна

Альона Мазуренко Понеділок, 28 лютого 2022, 13:15
Ядерна зброя: Шойгу вже виконав наказ Путіна
СЕРГЕЙ ШОЙГУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну, що пункти управління Ракетних військ РФ приступили до служби у посиленому складі.

Джерело: ЗМІ, що контролюються російською владою, "РІА Новини"

Дослівно: "Шойгу доповів Путіну, що відповідно до його наказу чергові зміни пунктів управління ракетних військ стратегічного призначення, Північного і Тихоокеанського флотів, командування далекої авіації приступили до несення бойового чергування посиленим складом".

Реклама:

Що було раніше: 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

У Пентагоні у відповідь заявили, що Сполучені Штати здатні захистити себе, своїх союзників та партнерів.

Теми: Путінядерна зброяРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
07:51
фотоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: