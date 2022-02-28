Ядерна зброя: Шойгу вже виконав наказ Путіна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну, що пункти управління Ракетних військ РФ приступили до служби у посиленому складі.

Джерело: ЗМІ, що контролюються російською владою, "РІА Новини"

Дослівно: "Шойгу доповів Путіну, що відповідно до його наказу чергові зміни пунктів управління ракетних військ стратегічного призначення, Північного і Тихоокеанського флотів, командування далекої авіації приступили до несення бойового чергування посиленим складом".

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Що було раніше: 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

У Пентагоні у відповідь заявили, що Сполучені Штати здатні захистити себе, своїх союзників та партнерів.