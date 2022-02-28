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Ядерное оружие: Шойгу уже исполнил приказ Путина

Мазуренко Алена Понедельник, 28 февраля 2022, 14:15
СЕРГІЙ ШОЙГУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что пункты управления Ракетных войск РФ приступили к службе в усиленном составе.

Источник: контролируеммые российской властью СМИ "РИА Новости"

Дословно: "Шойгу доложил Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом".

Что было раньше: 27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

В Пентагоне в ответ заявили, что Соединенные Штаты способны защитить себя, своих союзников и партнеров.

Темы: Путинядерное оружиеРосcияУкраина
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