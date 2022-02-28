Арестович: Умови України – виведення всіх російських військ, із Криму й ОРДЛО теж

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що умови України на переговорах з Росією – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України.

Джерело: Арестович в ефірі "Настоящего времени"

Деталі: За його словами, відповідно до міжнародних конвенцій, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини, "хід переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільне комюніке".

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"Давайте не порушуватимемо. Позиція наша приблизно зрозуміла: жодних умов та ультиматумів", – додав він.

Арестович пояснив, що вперше Київ відмовився брати участь у переговорах, оскільки російська сторона хотіла зайти "збоку: ви там капітулюйте, а потім ми з вами розмовлятимемо".

"Ми посміялися від душі в офісі і вперше відмовили в переговорах. Коли вони вдруге попросили, а сам факт того, що вони просять першими нас про переговори, багато про що говорить, на мій погляд, і пообіцяли зняти попередні умови, ми на це погодилися", – розповів радник голови ОП.

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Він зазначив, що умови України зрозумілі – припинення вогню та виведення всіх російських військ, і це лежить на столі з української сторони.

На уточнююче питання ведучої про те, чи йдеться про Донбас, Арестович сказав: "Про Донбас і Крим. Усіх військ з території України. Все одно поховають усіх, тому краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут діється. У нас понад 100 тисяч резервістів за добу стали до строю".

Відповідаючи на запитання щодо результатів переговорів, він зазначив, що не назвав би це переговорами. За його словами, Київ називає це консультаціями.

"До переговорів ще рано. Я думаю, що це перша проба пера. Але сподіватимемося, що розсудливість переможе, бо те, що тут коїться... Не так шкода Україну, як російську армію. Ви не уявляєте, що тут відбувається з нею", – наголосив Арестович.

Що передувало: У Білорусі проходять переговори української та російської делегацій щодо кроків для досягнення миру.