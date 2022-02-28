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Арестович: Условия Украины – вывод всех российских войск, из Крыма и ОРДЛО тоже

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 15:11
Алексей Арестович, фото ОП

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.

Источник: Арестович в эфире "Настоящего Времени"

Детали: По его словам, в соответствии с международными конвенциями, в том числе Венской конвенцией о дипломатических сношениях, "ход переговоров не освещается до того, как стороны не выразят общее коммюнике".

"Давайте не будем нарушать. Позиция наша примерно понятна: никаких условий и ультиматумов", – добавил он.

Арестович пояснил, что в первый раз Киев отказался участвовать в переговорах, так как российская сторона хотела зайти "со стороны: вы там капитулируйте, а потом мы будем с вами разговаривать".

"Мы посмеялись от души в офисе и первый раз отказали в переговорах. Когда они второй раз попросили, а сам факт того, что они просят первыми нас о переговорах, о многом говорит, с моей точки зрения, и пообещали снять предварительные условия, мы на это согласились", – рассказал советник главы ОП.

Он отметил, что условия Украины понятны – прекращение огня и вывод всех российских войск, и это лежит на столе с украинской стороны.

На уточняющий вопрос ведущей о том, идет ли речь о Донбассе, Арестович сказал: "О Донбассе и Крыме. Всех войск с территории Украины. Все равно похоронят всех, поэтому лучше уйти добровольно. Вы не представляете, что здесь творится. У нас более 100 тысяч резервистов за сутки встали в строй".

Отвечая на вопрос о результатах переговоров, он отметил, что не назвал бы это переговорами. По его словам, Киев называет это консультациями.

"До переговоров еще рано. Я думаю, что это первая проба пера. Но будем надеяться, что благоразумие восторжествует, потому что то, что творится... Не так жалко Украину, как российскую армию. Вы не представляете, что здесь происходит с ней", – отметил Арестович.

Что предшествовало: В Беларуси проходят переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. 

Темы: войнаРосcияОфис президента
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