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Комендантська година у Києві триватиме з 20:00 до 7:00

Мазуренко Альона Понеділок, 28 лютого 2022, 15:35

Від 28 лютого комендантська година у Києві триватиме з 20:00 до 7:00.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Комендантська година у Києві з 28 лютого триватиме з 20:00 до 7:00.

У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва.

Перепустки, видані до цього, скасовуються".

Деталі: У відомстві наголосили, що перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться ворожими диверсантами.

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Під час комендантської години вийти з домівок можна лише у випадку повітряної тривоги, щоб прослідувати в укриття.

Теми: Київвійна
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