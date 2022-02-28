Комендантська година у Києві триватиме з 20:00 до 7:00
Понеділок, 28 лютого 2022, 14:35
Від 28 лютого комендантська година у Києві триватиме з 20:00 до 7:00.
Джерело: пресслужба КМДА
Дослівно: "Комендантська година у Києві з 28 лютого триватиме з 20:00 до 7:00.
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У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва.
Перепустки, видані до цього, скасовуються".
Деталі: У відомстві наголосили, що перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.
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Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться ворожими диверсантами.
Під час комендантської години вийти з домівок можна лише у випадку повітряної тривоги, щоб прослідувати в укриття.