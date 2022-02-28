Від 28 лютого комендантська година у Києві триватиме з 20:00 до 7:00.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Комендантська година у Києві з 28 лютого триватиме з 20:00 до 7:00.

У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва.

Перепустки, видані до цього, скасовуються".

Деталі: У відомстві наголосили, що перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться ворожими диверсантами.

Під час комендантської години вийти з домівок можна лише у випадку повітряної тривоги, щоб прослідувати в укриття.