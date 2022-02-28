С 28 февраля комендантский час в Киеве продлится с 20:00 до 7:00.

Источник: прессслужба КГГА

Дословно: "Комендантский час в Киеве с 28 февраля продлится с 20:00 до 7:00.

В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева.

Пропуска, изданные ранее, отменяются".

Детали: В ведомстве подчеркнули, что пропуска издаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго-настрого запрещено.

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться вражескими диверсантами.

Во время комендантского часа выйти из домов можно только в случае воздушной тревоги, чтобы попасть в укрытие.