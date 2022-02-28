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Переговори України і Росії тривають - ОП

Мазуренко Альона Понеділок, 28 лютого 2022, 16:50
фото: Белта

Переговори між українською та російською делегаціями в Білорусі щодо припинення війни тривають.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter о 16:39 за київським часом

Дослівно: "Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд".

Деталі: Раніше Командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що переговори завершилися, також інформацію про завершення переговорів підтвердив радник міністра МВС Антон Геращенко. 

Переговори відбуваються на Гомельщині на березі річки Прип'ять.

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Початок зустрічі транслювали онлайн, але пізніше трансляцію вимкнули на вимогу російської сторони.

Українську делегацію очолив міністр оборони Олексій Резніков. Також Україну представляють заступник голови МЗС Микола Точицький, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, народний депутат Рустем Умеров та перший заступник голови української делегації у тристоронній контактній групі Андрій Костін.

Російську делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський. До її складу також увійшли заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко, голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

Передісторія: 

  • Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що умови України на переговорах з Росією – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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