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Переговоры Украины и России продолжаются - ОП

Алена МазуренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 15:50
Переговоры Украины и России продолжаются - ОП
фото: Белта

Переговоры между украинской и российской делегациями в Беларуси о прекращении войны продолжаются.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в 16:39 по киевскому времени

Дословно: "Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд".

Детали: Ранее Командование воздушных сил ВСУ сообщило о завершении переговоров. Также информацию о завершении переговоров подтвердил советник министра МВД Антон Геращенко.

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Переговоры проходят в Гомельской области на берегу реки Припять. Из соображений безопасности точное место организаторы переговоров не называют.

Украинскую строну возглавил министр обороны Алексей Резников. Также Украину представляют замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов. 

Предыстория:

  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.

Темы: РосcияУкраинавойна
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