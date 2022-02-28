Переговоры Украины и России продолжаются - ОП

Переговоры между украинской и российской делегациями в Беларуси о прекращении войны продолжаются.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в 16:39 по киевскому времени

Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022

Дословно: "Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд".

Детали: Ранее Командование воздушных сил ВСУ сообщило о завершении переговоров. Также информацию о завершении переговоров подтвердил советник министра МВД Антон Геращенко.

Переговоры проходят в Гомельской области на берегу реки Припять. Из соображений безопасности точное место организаторы переговоров не называют.

Украинскую строну возглавил министр обороны Алексей Резников. Также Украину представляют замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

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