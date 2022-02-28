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Переговоры Украины и России продолжаются - ОП

Мазуренко Алена Понедельник, 28 февраля 2022, 16:50
фото: Белта

Переговоры между украинской и российской делегациями в Беларуси о прекращении войны продолжаются.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в 16:39 по киевскому времени

Дословно: "Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд".

Детали: Ранее Командование воздушных сил ВСУ сообщило о завершении переговоров. Также информацию о завершении переговоров подтвердил советник министра МВД Антон Геращенко.

Переговоры проходят в Гомельской области на берегу реки Припять. Из соображений безопасности точное место организаторы переговоров не называют.

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Украинскую строну возглавил министр обороны Алексей Резников. Также Украину представляют замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов. 

Предыстория:

  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.

Темы: РосcияУкраинавойна
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