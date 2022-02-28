В Киеве и области обещают по 1000 долларов за сожженный вражеский танк
Понедельник, 28 февраля 2022, 16:29
Охранный холдинг "Шериф" обещает выплатить 1000 долларов каждому, кто подобьет, обезвредит или сожжет танк агрессора в Киеве или Киевской области.
Источник: холдинг "Шериф"
Дословно: "Каждому, кто подобьет, обезвредит или сожжет танк агрессора в Киеве или Киевской области – Sheriff выплатит 1000$
За другую технику – 500$".
Детали: В компании уточнили, что обязательным условием для получения награды является реальное доказательство в виде фото или видео с горящим танком на фоне, местоположением и временем, когда это произошло.
На вопрос, можно ли потом сдать вражеский танк на металлолом, в компании ответили: "Обезвредив врага, сдавайте танк на лом, если хотите, и дополнительно получите тысячу от Sheriff".