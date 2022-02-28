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В Киеве и области обещают по 1000 долларов за сожженный вражеский танк

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 16:29
ФОТО КОММАНДИРОВАНИЯ "СЕВЕР"

Охранный холдинг "Шериф" обещает выплатить 1000 долларов каждому, кто подобьет, обезвредит или сожжет танк агрессора в Киеве или Киевской области.

Источник: холдинг "Шериф"

Дословно: "Каждому, кто подобьет, обезвредит или сожжет танк агрессора в Киеве или Киевской области – Sheriff выплатит 1000$

За другую технику – 500$".

Детали: В компании уточнили, что обязательным условием для получения награды является реальное доказательство в виде фото или видео с горящим танком на фоне, местоположением и временем, когда это произошло.

На вопрос, можно ли потом сдать вражеский танк на металлолом, в компании ответили: "Обезвредив врага, сдавайте танк на лом, если хотите, и дополнительно получите тысячу от Sheriff".

Темы: деньгиКиевская областьКиеввойна
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