Российским школам раздали методички, как оправдывать войну против Украины 

1 марта в российских школах пройдут уроки на тему войны: на них учителя должны пересказать школьникам 7-11 классов доводы из выступления президента РФ Владимира Путина о причинах "специальной военной операции" против Украины и осудить призывы к антивоенным акциям.

Источник: "Медиазона"

Детали: Такие уроки назначены как минимум в школах Москвы, Калужской, Сахалинской и Тульской областей.

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Один из учителей переслал журналистам методичку, которой будут руководствоваться преподаватели – такие централизованно рассылают через администрацию школ.

В методичке изложены детальные инструкции, что говорить детям об Украине и войне.

Снова утверждается, что "государства Украина не существовало на карте мира вплоть до ХХ века", что россияне и украинцы – "один народ", но в 2014 году "на территории Украины, произошел государственный переворот", а Донбасс его не принял – и Россия помогает ему.

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Повторяется лживый пропагандистский тезис, что "идет не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой – сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население".

Также утверждается, что в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий" и что Россия "никому и ничего" не собирается навязывать силой – хотя именно это она и делает.

Снова идет апелляция к тому, что расширение НАТО составляет угрозу России.

Свежий тезис пропагандистов: "Украина может создать ядерное оружие. При нынешней власти в этой стране это прямая угроза России".

Также утверждается, что в декабре 2021 года РФ пыталась договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО – и якобы именно из-за отказа поддаваться на ее ультиматумы Россия пошла на Украину войсками.