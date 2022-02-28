Буча після важких боїв: спалені ворожі колони, пошкоджені хати. Є втрати

Ситуація у Бучі контрольована. Місцями ще тривають бої – ворог не полишає спроб підійти до Києва, проте кожен наступний напад все швидше відбивається українськими захисниками. Також місцеві жителі успішно доловлюють російських диверсантів по навколишніх лісах.

Джерело: дані місцевої влади, секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський у Facebook, бучанці у розмовах з Українською правдою

Деталі: Станом на 28 лютого вже можна сказати, що Буча вистояла. Щоправда, ціною великих руйнувань.

Також відомо про загиблого захисника – бучанця Володимира Ковальського, він був учасником Революцїі Гідності, пізніше пішов на фронт добровольцем, був поранений на Донбасі під час бою з російськими окупантами.

На жаль, при обороні Бучі в центрі міста він зазнав поранень, несумісних з життям.

Наразі у Бучі майже не працює інтернет, через пошкодження вишки з передавачами у більшості районів зник мобільний зв'язок (лише подекуди "ловить" Водафон), багато приватних осель й багатоповерхівок залишилися без світла, газу й води.

Місцеві служби в екстреному порядку відновлюють знищену ворогом інфраструктуру, а міський голова Анатолій Федорук обіцяє, що Буча обов'язково буде відбудована. На відео мер знаходиться на вулиці Вокзальній – артерії міста, що з'єднує Бучу з Ірпенем.

У місті, на жаль, також постраждав центральний район – через нього по "Варшавці" (траса на Київ) намагалася прорватися до столиці ворожа колона. Російські військові були зупинені українськими захисниками.

Варшавська траса в центрі Бучі Авторка фото Богдана Гайворонська

А так виглядає розтрощений "Новус" у центрі міста, один з найпопулярніших бучанськіх супермаркетів:

Новус у Бучі Авторка фото Богдана Гайворонська

Будинок поруч з "Новусом" також постраждав:

Наслідки пожежі Авторка фото Богдана Гайворонська

Ще один багатоповерховий будинок поруч з Новим шосе (варшавська траса), кілька спалених квартир, вибиті вікна:

Багатоповерхівка у центрі Бучі Авторка фото Богдана Гайворонська

Розтрощений центральний "Новус", на підлозі - ймовірно, кров.

Супермаркет "Новус" Авторка фото Богдана Гайворонська

Аби зупинити рух колони російських військових, звичайні бучанці робили, що могли. Ті, хто не міг воювати зі зброєю у руках, закидував ворожу техніку коктейлями Молотова. На фото - кілька невикористаних пляшок із запальною сумішшю на парапеті центрального підземного переходу в Бучі: