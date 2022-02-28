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Буча після важких боїв: спалені ворожі колони, пошкоджені хати. Є втрати

Світлана КізіловаПонеділок, 28 лютого 2022, 16:08
Буча після важких боїв: спалені ворожі колони, пошкоджені хати. Є втрати
Звернення бучанців до окупантів, авторка фото Богдана Гайворонська

Ситуація у Бучі контрольована. Місцями ще тривають бої – ворог не полишає спроб підійти до Києва, проте кожен наступний напад все швидше відбивається українськими захисниками. Також місцеві жителі успішно доловлюють російських диверсантів по навколишніх лісах.

Джерело: дані місцевої влади, секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський у Facebook, бучанці у розмовах з Українською правдою

Деталі: Станом на 28 лютого вже можна сказати, що Буча вистояла. Щоправда, ціною великих руйнувань.

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Також відомо про загиблого захисника – бучанця Володимира Ковальського, він був учасником Революцїі Гідності, пізніше пішов на фронт добровольцем, був поранений на Донбасі під час бою з російськими окупантами.

На жаль, при обороні Бучі в центрі міста він зазнав поранень, несумісних з життям.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі у Бучі майже не працює інтернет, через пошкодження вишки з передавачами у більшості районів зник мобільний зв'язок (лише подекуди "ловить" Водафон), багато приватних осель й багатоповерхівок залишилися без світла, газу й води.

Місцеві служби в екстреному порядку відновлюють знищену ворогом інфраструктуру, а міський голова Анатолій Федорук обіцяє, що Буча обов'язково буде відбудована. На відео мер знаходиться на вулиці Вокзальній – артерії міста, що з'єднує Бучу з Ірпенем.

У місті, на жаль, також постраждав центральний район – через нього по "Варшавці" (траса на Київ) намагалася прорватися до столиці ворожа колона. Російські військові були зупинені українськими захисниками.

Варшавська траса в центрі Бучі
Варшавська траса в центрі Бучі
Авторка фото Богдана Гайворонська

А так виглядає розтрощений "Новус" у центрі міста, один з найпопулярніших бучанськіх супермаркетів:

Новус у Бучі
Новус у Бучі
Авторка фото Богдана Гайворонська

Будинок поруч з "Новусом" також постраждав:

Наслідки пожежі
Наслідки пожежі
Авторка фото Богдана Гайворонська

Ще один багатоповерховий будинок поруч з Новим шосе (варшавська траса), кілька спалених квартир, вибиті вікна:

Багатоповерхівка у центрі Бучі
Багатоповерхівка у центрі Бучі
Авторка фото Богдана Гайворонська

Розтрощений центральний "Новус", на підлозі - ймовірно, кров.

Супермаркет
Супермаркет "Новус"
Авторка фото Богдана Гайворонська

Аби зупинити рух колони російських військових, звичайні бучанці робили, що могли. Ті, хто не міг воювати зі зброєю у руках, закидував ворожу техніку коктейлями Молотова. На фото - кілька невикористаних пляшок із запальною сумішшю на парапеті центрального підземного переходу в Бучі:

Коктейлі Молотова від бучанців для російських загарбників
Коктейлі Молотова від бучанців для російських загарбників
Авторка фото Богдана Гайворонська

Теми: війнаКиївська областьРосія
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