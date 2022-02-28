Буча после тяжелых боев: уничтоженные вражеские колонны, поврежденные дома. Есть потери

Ситуация в Буче под контролем. Местами еще продолжаются бои – враг не оставляет попыток подойти к Киеву, однако каждое следующее нападение все быстрее отбивается украинскими защитниками. Также местные жители успешно вылавливают российских диверсантов по окрестным лесам.

Источник: данные местных властей, секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский в Facebook, бучанцы в разговорах с Украинской правдой

Детали: По состоянию на 28 февраля уже можно сказать, что Буча выстояла. Правда, ценой больших разрушений.

Также известно о погибшем защитнике – бучанце Владимире Ковальском, он был участником Революции Достоинства, позже ушел на фронт добровольцем, был ранен на Донбассе во время боя с российскими оккупантами. К сожалению, при обороне Бучи в центре города он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Сейчас в Буче почти не работает интернет, из-за повреждения вышки с передатчиками в большинстве районов исчезла мобильная связь (только кое-где "ловит" Водафон), многие частные дома и многоэтажки остались без света, газа и воды.

Местные службы в экстренном порядке восстанавливают уничтоженную врагом инфраструктуру, а городской голова Анатолий Федорук обещает, что Буча обязательно будет восстановлена. На видео мэр находится на улице Вокзальной – артерии города, соединяющей Бучу с Ирпенем.

В городе, к сожалению, также пострадал центральный район – через него по "Варшавке" (трасса на Киев) пыталась прорваться в столицу вражеская колонна. Российские военные были остановлены украинскими защитниками.

Варшавская трасса в центре Бучи Автор фото Богдана Гайворонская

А так выглядит разбитый "Новус" в центре города, один из самых популярных бучанских супермаркетов:

Новус в Буче Автор фото Богдана Гайворонская

Дом рядом с "Новусом" также пострадал:

Последствия пожара Автор фото Богдана Гайворонская

Еще один многоэтажный дом рядом с Новым шоссе (варшавская трасса), несколько сожженных квартир, выбиты окна: