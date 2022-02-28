СБУ блокувала сайт, через який окупанти отримували координати для бомбардування
Понеділок, 28 лютого 2022, 16:24
Служба безпеки блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України.
Джерело: СБУ
Деталі: Кіберфахівці спецслужби виявили, що цей ресурс був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об'єктах України
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Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об’єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами і тд.
Наразі робота сайту блокована.