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СБУ блокировала сайт, через который оккупанты получали координаты для бомбардировки

Роман ПетренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 17:24

Служба безопасности блокировала вебсайт, через который враг получал координаты для бомбардировки Украины.

Источник: СБУ                             

Детали: Киберспециалисты спецслужбы обнаружили, что этот ресурс был одним из источников развединформации для авиаударов по военным объектам Украины.

Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и предоставлял услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналы воинских частей, скрытые базы и т.д.

В настоящее время работа сайта блокирована.

Темы: СБУРосcиявойна
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