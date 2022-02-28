СБУ блокировала сайт, через который оккупанты получали координаты для бомбардировки

Служба безопасности блокировала вебсайт, через который враг получал координаты для бомбардировки Украины.

Источник: СБУ

Детали: Киберспециалисты спецслужбы обнаружили, что этот ресурс был одним из источников развединформации для авиаударов по военным объектам Украины.

Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и предоставлял услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналы воинских частей, скрытые базы и т.д.

В настоящее время работа сайта блокирована.