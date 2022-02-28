Байрактар знову знищив ворожі ЗРК "Бук" – цього разу під Києвом

Українські військові знову застосували безпілотники "Байрактар" і знищили окупаційні зенітно-ракетні комплекси "Бук" поблизу с. Іванків на Київщині.

Джерело: головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області. Все буде Україна!".

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Довідково: Ракетою такого ЗРК "Бук" було збито пасажирських літак Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом у 2014 році.

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