Байрактар знову знищив ворожі ЗРК "Бук" – цього разу під Києвом
Понеділок, 28 лютого 2022, 16:49
Українські військові знову застосували безпілотники "Байрактар" і знищили окупаційні зенітно-ракетні комплекси "Бук" поблизу с. Іванків на Київщині.
Джерело: головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний у Facebook
Пряма мова Залужного: Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області. Все буде Україна!".
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Довідково: Ракетою такого ЗРК "Бук" було збито пасажирських літак Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом у 2014 році.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 27 лютого українські військові за допомогою безпілотників "Байрактар" знищили окупаційні ЗРК "Бук" під Житомиром.