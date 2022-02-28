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Байрактар снова уничтожил вражеские ЗРК "Бук" – на этот раз под Киевом

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 17:49
Уничтожение вражеского "Бука". Скриншот с видео

Украинские военные снова применили беспилотники "Байрактар" и уничтожили оккупационные зенитно-ракетные комплексы "Бук" вблизи с. Иванков в Киевской области.

Источник: главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Уничтожение с БПЛА "Bayraktar TB2" русского ЗРК "Бук" возле с. Иванков в Киевской области. Все будет Украина!".

Для справки: Ракетой такого ЗРК "Бук" был сбит пассажирский самолет Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

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Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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