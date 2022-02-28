Росіяни здійснили авіаналіт на Бровари, 6 поранених - мер

На околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт, є поранені.

Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook, КМДА

Дослівно: "Декілька хвилин тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені".

Деталі: Мер закликав мешканців міста залишатися в укриттях.

Пізніше Сапожко додав, що після авіанальоту у Броварах поранено 6 осіб.

У КМДА попередили, що виїзд із Києва в напрямку Броварів обмежено.