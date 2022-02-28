Росіяни здійснили авіаналіт на Бровари, 6 поранених - мер
Понеділок, 28 лютого 2022, 19:07
На околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт, є поранені.
Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook, КМДА
Дослівно: "Декілька хвилин тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені".
Деталі: Мер закликав мешканців міста залишатися в укриттях.
Пізніше Сапожко додав, що після авіанальоту у Броварах поранено 6 осіб.
У КМДА попередили, що виїзд із Києва в напрямку Броварів обмежено.
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