Россияне совершили авианалет на Бровары, 6 раненых - мэр
Понедельник, 28 февраля 2022, 19:07
На окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, ранены.
Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook, КГГА
Дословно: "Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые".
Детали: Мэр призвал жителей города оставаться в укрытиях.
Позже Сапожко добавил, что после авианалета в Броварах ранены 6 человек.
В КГГА предупредили, что выезд из Киева в направлении Броваров ограничен.
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