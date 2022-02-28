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Россияне совершили авианалет на Бровары, 6 раненых - мэр

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 19:07
Бровары 28 февраля, скриншот видео

На окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, ранены.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook, КГГА

Дословно: "Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые".

Детали: Мэр призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Позже Сапожко добавил, что после авианалета в Броварах ранены 6 человек.

В КГГА предупредили, что выезд из Киева в направлении Броваров ограничен.

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Темы: БроварыКиевская областьвойнаРосcия
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