Россияне совершили авианалет на Бровары, 6 раненых - мэр

На окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, ранены.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook, КГГА

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Дословно: "Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые".

Детали: Мэр призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Позже Сапожко добавил, что после авианалета в Броварах ранены 6 человек.

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В КГГА предупредили, что выезд из Киева в направлении Броваров ограничен.