У Києві – ракетний обстріл
Понеділок, 28 лютого 2022, 18:13
У Києві попередили про загрозу ракетного удару і попросили мешканців терміново перейти в укриття.
Джерело: КМДА, джерело УП
Ракетний обстріл Києва зараз pic.twitter.com/vUqsH7BX23Реклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022
Дослівно: "Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Загроза ракетного удару".
Деталі: За даними джерела УП, принаймні одну з випущених на Київ ракет було збито.
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