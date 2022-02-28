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У Києві – ракетний обстріл, всім в укриття

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 19:13
Київ 28 лютого, скріншот відео

У Києві попереджають про загрозу ракетного удару і просять мешканців терміново перейти в укриття.

Джерело: КМДА, джерело УП

Дослівно: "Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Загроза ракетного удару".

Деталі: За даними джерела УП, одну з випущених на Київ ракет було збито, але є загроза інших. 

Теми: КиїввійнаРосія
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