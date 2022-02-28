У Києві попереджають про загрозу ракетного удару і просять мешканців терміново перейти в укриття.

Джерело: КМДА, джерело УП

Ракетний обстріл Києва зараз pic.twitter.com/vUqsH7BX23 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022

Дослівно: "Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Загроза ракетного удару".

Деталі: За даними джерела УП, одну з випущених на Київ ракет було збито, але є загроза інших.