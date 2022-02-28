У Києві попередили про загрозу ракетного удару і попросили мешканців терміново перейти в укриття.

Джерело: КМДА, джерело УП

Дослівно: "Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Загроза ракетного удару".

Деталі: За даними джерела УП, принаймні одну з випущених на Київ ракет було збито.