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На Київщині ворог ракетним ударом зруйнував три 5-поверхівки

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 20:57

Гуртожиток та дві житлові 5-поверхірки зруйновані у результаті російського ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка, що у Київській області, увечері 28 лютого.

Джерело: МВС, ДСНС

Дослівно МВС: "Близько 19:10 внаслідок ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка відбулось руйнування 5-поверхового гуртожитку та 2 п’ятиповерхових житлових будинків. Для надання допомоги до гуртожитку у м. Біла Церква слідує 3 одиниці техніки ДСНС, у м. Васильків та с. Калинівка підрозділи не задіяні в зв’язку з обстрілами".

Деталі: За даними ДСНС, станом на 20:30 внаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано 3-поверховий гуртожиток без подальшого горіння.

Рятувальники деблокували 2 людей. Попередньо під завалами знаходиться ще 1 людина. Роботи тривають.

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Теми: Київська областьвійна
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