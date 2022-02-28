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В Киевской области враг ракетным ударом разрушил три 5-этажки

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 20:57

Общежитие и две жилые 5-этажки разрушены в результате российского ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка Киевской области вечером 28 февраля.

Источник: МВД, ГСЧС

Дословно МВД: "Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5-этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи в общежитие в г. Белая Церковь следует 3 единицы техники ГСЧС, в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами".

Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 20:30 в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено 3-этажное общежитие без дальнейшего горения.

Спасатели деблокировали 2 человека. Предварительно под завалами находится еще 1 человек. Работы продолжаются.

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Темы: Киевская областьвойна
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