В Киевской области враг ракетным ударом разрушил три 5-этажки

Общежитие и две жилые 5-этажки разрушены в результате российского ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка Киевской области вечером 28 февраля.

Источник: МВД, ГСЧС

Дословно МВД: "Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5-этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи в общежитие в г. Белая Церковь следует 3 единицы техники ГСЧС, в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами".

Реклама:

Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 20:30 в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено 3-этажное общежитие без дальнейшего горения.

Спасатели деблокировали 2 человека. Предварительно под завалами находится еще 1 человек. Работы продолжаются.