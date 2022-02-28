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Окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Харкова

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 21:46

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Харкова, проте українські військові контролюють місто.

Джерело: заступник голови обласної державної адміністрації Роман Семенуха у Facebook

Пряма мова: "Ситуація у Харкові станом на вечір 28-го березня. Українці військові контролюють місто. Окупант продовжує обстрілювати житлові квартали (Нові Дома). 

Протягом дня кацапи-диверсанти масово здаються в полон, скидають військову форму. Мешканці активно допомагають виявляти фашистів".

Деталі: Семенуха нагадав, що 28 лютого ворог свідомо обстріляв житлові квартали: Салтівка, Павлове поле, Алексіївка. Кількість загиблих і потерпілих уточнюється.

Обласна військова адміністрація працює, керівництво обласної ради працює, міський голова працює. 

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Теми: Харківвійна
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