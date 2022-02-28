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Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Харькова

Елена РощинаПонедельник, 28 февраля 2022, 20:46

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Харькова, однако украинские военные контролируют город.

Источник: заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха в Facebook

Прямая речь: "Ситуация в Харькове по состоянию на вечер 28 марта. Украинцы военные контролируют город. Оккупант продолжает обстреливать жилые кварталы (Новые Дома).

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В течение дня кацапы-диверсанты массово сдаются в плен, сбрасывают военную форму. Жители активно помогают выявлять фашистов".

Детали: Семенуха напомнил, что 28 февраля враг сознательно обстрелял жилые кварталы: Салтовка, Павлово поле, Алексеевка. Число погибших и пострадавших уточняется.

Областная военная администрация работает, руководство областного совета работает, городской глава работает.

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Темы: Харьковвойна
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