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Брюссель погодився на екстрене приєднання України до енергосистеми ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 21:54

Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів.

Про це заявила на прес-конференції у Брюсселі єврокомісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

З такою заявою представниця Єврокомісії виступила по закінченні засідання Ради ЄС з енергетичних питань. "Наш спільний з українською стороною довгостроковий пріоритет - це синхронізація української енергосистеми з європейською замість російської", - пояснила вона.

Кадрі Сімсон нагадала, що російське вторгнення в Україну почалося в той день, коли Україна розпочала тестування роботи енергосистеми в ізольованому режимі, що є першим кроком до підготовки до майбутньої синхронізації з ЄС.

"Я говорила з Германом Галущенком (міністр енергетики України) і він поінформував мене, що за нинішніх умов вони не будуть знову доєднуватися до російської енергетичної системи. Україна просить про надзвичайно термінову синхронізацію з європейською енергосистемою. Це технічний виклик", - розповіла єврокомісар.

Втім, за її словами, технічна готовність України до цього кроку висока і європейські оператори дали згоду на приєднання України на виняткових умовах.

"Я зустрічалася з ENTSO-E цього ранку, вони вважають, що технічно це можливо. Що стосується часу, то це не питання годин, це питання днів, швидше за все, кількох тижнів", - додала вона.

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Теми: Європа
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