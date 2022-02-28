Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Брюссель дал согласие на экстренное присоединение Украины к энергосистеме ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 21:54

Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины единой энергосети ЕС и ожидают, что этот процесс займет несколько недель.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

С таким заявлением представительница Еврокомиссии выступила по окончании заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам. "Наш совместный с украинской стороной долгосрочный приоритет — это синхронизация украинской энергосистемы с европейской вместо российской", - пояснила она.

Кадри Симсон напомнила, что российское вторжение в Украину началось тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

"Я говорила с Германом Галущенко (министр энергетики Украины) и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов", - рассказала еврокомиссар.

Впрочем, по ее словам техническая готовность Украины к этому шагу высока и европейские операторы дали согласие на присоединение Украины на исключительных условиях.

"Я встречалась с ENTSO-E этим утром, они считают, что технически это возможно. Что касается времени, то это не вопрос часов, это вопрос дней, скорее всего, нескольких недель", - добавила она.

Детально о данной проблематике читайте в статье Энергетическое измерение агрессии РФ: как защищаются ЕС и Украина.

Темы: Европа
powered by lun.ua
Главное сегодня

159 нобелівських лауреатів підписали лист на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Украина может вскоре получить более 4 миллиардов долларов от МВФ и Всемирного банка

видеоОккупанты бомбят Житомир: попали в дом возле больницы

фото, картаПо Харькову враг выпустил 16 ракет из стратегического бомбардировщика в понедельник

Apple прекратила продажи в РФ

Все новости...
Европа
В Европе выключают русские каналы и включают украинского единого вещателя
Европарламент примет резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление
В еврозоне считают, что отключение РФ от SWIFT – это вопрос считанных дней
Последние новости
03:19
Мэр: После обстрелов в больницах Мариуполя – 128 раненых гражданских
03:11
СМИ: США хотят закрыть свое воздушное пространство от российских самолетов
02:56
Сумщина: оккупанты зашли в Тростянец тремя колоннами и заняли город
02:49
фотоВ Украине ликвидирован российский полковник Исайкин
02:37
Путин чрезвычайно разгневан санкциями – американская разведка
02:19
"Это катастрофа": московские депутаты просят Путина прекратить войну
02:05
159 нобелівських лауреатів підписали лист на підтримку України
01:53
Airbnb предоставить жилье для 100 тысяч украинцев, которые покинули свои дома
01:47
Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога
01:45
В Украине уже 80% войск РФ, подготовленных перед вторжением – Пентагон
Все новости...