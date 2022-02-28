Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Брюссель дал согласие на экстренное присоединение Украины к энергосистеме ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 20:54

Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины единой энергосети ЕС и ожидают, что этот процесс займет несколько недель.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

С таким заявлением представительница Еврокомиссии выступила по окончании заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам. "Наш совместный с украинской стороной долгосрочный приоритет — это синхронизация украинской энергосистемы с европейской вместо российской", - пояснила она.

Реклама:

Кадри Симсон напомнила, что российское вторжение в Украину началось тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

"Я говорила с Германом Галущенко (министр энергетики Украины) и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов", - рассказала еврокомиссар.

Впрочем, по ее словам техническая готовность Украины к этому шагу высока и европейские операторы дали согласие на присоединение Украины на исключительных условиях.

ВИДЕО ДНЯ

"Я встречалась с ENTSO-E этим утром, они считают, что технически это возможно. Что касается времени, то это не вопрос часов, это вопрос дней, скорее всего, нескольких недель", - добавила она.

Детально о данной проблематике читайте в статье Энергетическое измерение агрессии РФ: как защищаются ЕС и Украина.

Темы: Европа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Европа
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: