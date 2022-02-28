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Окупанти почали підривати підстанції електромережі у Харкові – мер

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 21:38

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що російські війська продовжують обстрілювати місто, почали підривати підстанції.

Джерело: Терехов в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Зараз триває обстріл, вже понад 87 будинків постраждали, є люди, які опинилися під завалами, – зараз ми ліквідуємо ці завали.

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Наразі почали підривати наші підстанції, які постачають нас електроенергією. Частину районів Харкова вже відключено від електроенергії – і, відповідно, виникають проблеми з водопостачанням, теплопостачанням.

Тому можу вам сказати: те, що сьогодні сталося у місті Харкові та відбувається – це геноцид. Не операція, а війна на знищення народу… Це злочин перед усім світом".

Деталі: Мер зазначив, що комунальні служби відновлюють системи міста після руйнувань. Комендантська година починається о 16:00 – а вдень волонтери розвозять їжу та воду.

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Терехов зазначив, що російські війська постійно намагаються прорватися до міста, працюють диверсійні групи, але "Харків тримається, Харків переможе".

Теми: Харківвійна
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