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Оккупанты начали взрывать подстанции электросети в Харькове – мэр

Елена РощинаПонедельник, 28 февраля 2022, 21:38

Городской глава Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска продолжают обстреливать его город, начали взрывать подстанции.

Источник: Терехов в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Сейчас идет обстрел, уже больше 87 домов пострадали, есть люди, которые оказались под завали – сейчас мы ликвидируем эти завалы. 

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Сейчас начали взрывать наши подстанции, которые снабжают нас электроэнергией. Часть районов Харькова уже отключены от электроэнергии, остались без электроэнергии и, соответственно, возникают проблемы с водоснабжением, теплоснабжением.

Поэтому могу вам сказать, что сегодня произошло в городе Харькове и происходит – это геноцид. Это не операция, а война на уничтожение народа…. 

Это преступление перед всем миром".

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Детали: Мэр отметил, что коммунальные службы восстанавливают системы города после разрушений. Комендантский час начинается в 16:00 – а днем волонтеры развозят еду и воду. 

Терехов отметил, что российские войска постоянно пытаются прорваться в город, работают диверсионные группы, но "Харьков держится, Харьков победит". 

Темы: Харьковвойна
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